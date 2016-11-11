Правительственная Концепция развития атомного комплекса будет реализована только при наличии инвестиций - нардеп

Политик отметил, что государство в рамках реализации Концепции развития атомного комплекса может выступать инвестором, но исходя из реалий, Украине следует делать ставку на инвестора.

"Нужно учитывать тот факт, что государство сегодня имеет совсем другие задачи - держит оборону на Востоке, держит внутри те все проявления, которые делает Путин. Поэтому именно сегодня, я считаю, что привлечение инвесторов - это очень хорошо и позитивно. И мы как раз должны в эту сферу привлечь инвестора. А еще если он с новыми технологиями, если он уже имеет опыт по урановым рудам, по их переработке - это прекрасно ", - подчеркнул он.

Также А.Лопушанский отметил, что в работе с инвестором стоит делать ставку на возможность привлечения не только средств, а именно новейших технологий добычи урана.

"Потому что одно дело - взять средства, и совсем другое - это технологии, которые намного дороже от оборудования. Чтобы вывести оборудование на технологический режим, чтобы оно давало продукцию, которая требуется на рынке - нужны специалисты и, собственно, технологии. Именно поэтому приоритетом должен стать тот инвестор, который владеет такими технологиями ", - добавил он.

Напомним, стоимость разведки одного уранового месторождения составляет около 100-200 млн грн.

Также напомним, из-за отсутствия инвестиций на отечественном "Восток ГОК" рост производства концентрата урана в 2016-2017 гг. не предвидится.

Добавим, что Кабмин на днях принял решение о Концепции развития атомного комплекса Украины. По словам министра энергетики И.Насалика, она предусматривает, что мы полностью будем обеспечивать себя производством уранового концентрата и строить завод.