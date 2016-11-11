Урядова Концепція розвитку атомного комплексу буде реалізована лише за наявності інвестицій — нардеп

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21365 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 42475 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 66237 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136921 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200141 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190784 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211473 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196889 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152260 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153030 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.3 м/с
91 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 35400 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75388 перегляди

Ворог вдарив по підприємству у Кривому Розі - ОВА

2 квітня, 14:32 • 25864 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53983 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 32798 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479103 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316217 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378481 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490238 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734578 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123878 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183497 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126313 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161193 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184382 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Урядова Концепція розвитку атомного комплексу буде реалізована лише за наявності інвестицій — нардеп

Урядова Концепція розвитку атомного комплексу буде реалізована лише за наявності інвестицій — нардеп

Київ • УНН

 • 12299 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прийнята КМУ Концепція розвитку атомного комплексу України має впроваджуватися шляхом залучення інвестора, який зайде сюди із новими технологіями та передовим досвідом із переробки уранових руд. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Андрій Лопушанський.

Політик зазначив, що держава в рамках реалізації Концепції розвитку атомного комплексу може виступати інвестором, але виходячи з реалій сьогодення, Україні варто робити ставку на інвестора.

“Потрібно враховувати той факт, що держава сьогодні має зовсім інші завдання — тримає оборону на Сході, тримає всередині ті всі прояви, які робить Путін. Тому саме сьогодні, я рахую, що залучення інвесторів — це є дуже добре і позитивно. І ми маємо якраз у цю сферу залучити інвестора. А ще якщо він із новими технологіями, якщо він вже має досвід по уранових рудах, по їх переробці — це прекрасно”, — наголосив він.

Також А.Лопушанський відзначив, що в роботі з івестором варто робити ставку на можливість залучення не лише коштів, а саме новітніх технологій видобутку урану.

“Тому що одна справа — взяти кошти, і зовсім інша — це технології, які є набагато дорожчими від обладнання. Аби вивести обладнання на технологічний режим, аби воно давало продукцію, яка потребується на ринку — потрібні фахівці і, власне, технології. Саме тому пріоритетом має стати той інвестор, який володіє такими технологіями”, — додав він.

Нагадаємо, вартість розвідки одного уранового родовища становить близько 100-200 млн грн.

Також нагадаємо, через відсутність інвестицій на вітчизняному “Схід ГЗК” зростання виробництва концентрату урану в 2016-2017 рр. не передбачається.

Додамо, що Кабмін днями ухвалив рішення про Концепцію розвитку атомного комплексу України. За словами міністра енергетики І.Насалика, вона передбачає, що ми повністю будемо забезпечуватися себе виробництвом уранового концентрату і будуватимемо завод.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$82,814.50
Золото
$3,172.05
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,797.85