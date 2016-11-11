Урядова Концепція розвитку атомного комплексу буде реалізована лише за наявності інвестицій — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прийнята КМУ Концепція розвитку атомного комплексу України має впроваджуватися шляхом залучення інвестора, який зайде сюди із новими технологіями та передовим досвідом із переробки уранових руд. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Андрій Лопушанський.
Політик зазначив, що держава в рамках реалізації Концепції розвитку атомного комплексу може виступати інвестором, але виходячи з реалій сьогодення, Україні варто робити ставку на інвестора.
“Потрібно враховувати той факт, що держава сьогодні має зовсім інші завдання — тримає оборону на Сході, тримає всередині ті всі прояви, які робить Путін. Тому саме сьогодні, я рахую, що залучення інвесторів — це є дуже добре і позитивно. І ми маємо якраз у цю сферу залучити інвестора. А ще якщо він із новими технологіями, якщо він вже має досвід по уранових рудах, по їх переробці — це прекрасно”, — наголосив він.
Також А.Лопушанський відзначив, що в роботі з івестором варто робити ставку на можливість залучення не лише коштів, а саме новітніх технологій видобутку урану.
“Тому що одна справа — взяти кошти, і зовсім інша — це технології, які є набагато дорожчими від обладнання. Аби вивести обладнання на технологічний режим, аби воно давало продукцію, яка потребується на ринку — потрібні фахівці і, власне, технології. Саме тому пріоритетом має стати той інвестор, який володіє такими технологіями”, — додав він.
Нагадаємо, вартість розвідки одного уранового родовища становить близько 100-200 млн грн.
Також нагадаємо, через відсутність інвестицій на вітчизняному “Схід ГЗК” зростання виробництва концентрату урану в 2016-2017 рр. не передбачається.
Додамо, що Кабмін днями ухвалив рішення про Концепцію розвитку атомного комплексу України. За словами міністра енергетики І.Насалика, вона передбачає, що ми повністю будемо забезпечуватися себе виробництвом уранового концентрату і будуватимемо завод.