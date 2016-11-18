Правительство совместно с нардепами создаст группу для принятия плана реформирования таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство совместно с народными депутатами создаст рабочую группу для доработки и принятия плана реформирования украинской таможни. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать рабочую группу, в том числе из депутатов, с комитетом профильным для того, чтобы выйти на финализации тех предложений, которые у нас сегодня есть", - заявил Председатель Правительства.
По его словам, никакой чисто правительственной реформы не будет.
"Реформа будет наша общая - парламентско-правительственная - которая будет одобрена и поддержана Президентом", - подчеркнул Премьер-министр.
Председатель правительства также отметил, что в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства на техническую модернизацию украинской таможни и чтобы сделать границы страны неприступными к контрабанде и прозрачными.