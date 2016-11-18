Уряд спільно з нардепами створить групу для ухвалення плану реформування митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уряд спільно з народними депутатами створить робочу групу для доопрацювання і ухвалення плану реформування української митниці. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“Ми зараз працюємо над тим, щоби створити робочу групу, в тому числі з депутатів, з комітетом профільним для того, щоб вийти на фіналізацію тих пропозицій, які у нас сьогодні є”, — заявив Голова Уряду.
За його словами, ніякої суто урядової реформи не буде.
“Реформа буде наша спільна — парламентсько-урядова — яка буде схвалена і підтримана Президентом”, — наголосив Прем’єр-міністр.
Голова Уряду також зауважив, що у проекті Бюджету на 2017 рік передбачені кошти на технічну модернізацію української митниці та зробити кордони країни неприступними до контрабанди і прозорими.