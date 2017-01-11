Правительство готово к осовремениванию пенсий, однако в Пенсионном фонде для этого нет ресурса - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство готово осовременить пенсии украинцев, однако для этого в Пенсионном фонде Украины нет средств. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.
"У нас есть четкое понимание, есть соответствующие законодательные акты, которые мы должны принять для осовременивания пенсий. У нас все готово, нет только одного - дополнительного ресурса Пенсионного фонда Украины", - сказал П.Розенко.
По его словам, правительство надеется получить дополнительный эффект от повышения минимальной заработной платы в том числе и в частном секторе.
"Когда мы увидим этот дополнительный ресурс в Пенсионном фонде, в первую очередь он пойдет и самый первый проект, который мы реализуем - это будет осовременивание пенсий", - сказал вице-премьер.
Он отметил, что минимальная пенсия будет в течение года повышаться, следующее повышение произойдет с 1 мая 2017 года, второе - 1 декабря.
По словам П.Розенко, правительство ожидает, что осовременивание может произойти уже через "месяц-два", потому что эффект от повышения минимальной зарплаты правительство сможет оценить в конце февраля.