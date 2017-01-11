Уряд готовий до осучаснення пенсій, однак у Пенсійному фонді для цього немає ресурсу — П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Уряд готовий осучаснити пенсії українців, однак для цього у Пенсійному фонді України немає коштів. Про це повідомив журналістам після засідання уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“У нас є чітке розуміння, є відповідні законодавчі акти, які ми маємо ухвалити для осучаснення пенсій. У нас все готово, немає лише одного — додаткового ресурсу Пенсійного фонду України”, — сказав П.Розенко.
За його словами, уряд сподівається отримати додатковий ефект від підвищення мінімальної заробітної плати зокрема і в приватному секторі.
"Коли ми побачимо цей додатковий ресурс в Пенсійному фонді, в першу чергу він піде і самий перший проект, який ми реалізуємо — це буде осучаснення пенсій“, - сказав віце-прем’єр.
Він зазначив, що мінімальна пенсія буде протягом року підвищуватися, наступне підвищення відбудеться з 1 травня 2017 року, друге — 1 грудня.
За словами П.Розенка, уряд очікує, що осучаснення може відбутися вже через “місяць-два”, тому що ефект від підвищення мінімальної зарплати уряд зможе оцінити в кінці лютого.