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Правительство будет мониторить ситуацию с выплатой зарплат через спецгруппы в областях - В.Гройсман

Правительство будет мониторить ситуацию с выплатой зарплат через спецгруппы в областях - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 7420 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил вице-премьер-министру Павлу Розенко контролировать ситуацию с выплатой заработной платы в стране и еженедельно докладывать по этому поводу. Об этом Премьер сообщил во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

"Я добьюсь, что каждый работодатель будет должным образом оценивать работу наемного работника. Ничего, если владелец бизнеса немного меньше заработает денег, поменьше, а его работники будут получать немного больше", - сказал В.Гройсман.

По его словам, он поручил вице-премьер-министру П.Розенко контролировать эту ситуацию.

"Созданы группы, которые будут четко мониторить ситуацию: как людям начисляется заработная плата, как она выплачивается", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что в ближайшее время будут созданы коммуникационные возможности, чтобы люди могли сообщать о задержках, занижении или сокрытии зарплат.

"Мы будем четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах. Поэтому еженедельно я прошу и меня информировать о конкретных цифрах и я буду информировать страну что, где и как происходит с выплатой зарплаты", - заявил премьер.

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