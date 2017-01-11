Уряд буде моніторити ситуацію з виплатою зарплат через спецгрупи в областях - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив віце-прем'єр-міністру Павлу Розенку контролювати ситуацію із виплатою заробітної плати в країні і щотижня доповідати щодо цього. Про це Прем'єр повідомив під час засідання уряду в середу, передає кореспондент УНН.
"Я доб'юся, що кожен працедавець буде належно оцінювати роботу найманого працівника. Нічого, якщо власник бізнесу трохи менше заробить грошей, трохи менше, а його працівники будуть отримувати трохи більше", - сказав В.Гройсман.
За його словами, він доручив віце-прем'єр-міністру П.Розенку контролювати цю ситуацію.
"Створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію: як людям нараховується заробітна плата, як вона сплачується", - сказав В.Гройсман.
Він додав, що найближчим часом будуть створені комунікаційні можливості, щоб люди могли повідомляти про затримки, заниження чи приховування зарплат.
"Ми будемо чітко реагувати, тому що в областях і містах буде створено спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево я прошу і мене інформувати про конкретні цифри і я буду інформувати країну що, де і як відбувається з виплатою зарплати", - заявив Прем'єр.