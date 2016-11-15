Уругвайский нападающий установил футбольный рекорд по количеству переходов в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Уругвайский нападающий Себастьян Абреу установил мировой рекорд по количеству переходов в карьере, изменив клуб в 28-й раз, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
40-летний уругваец установил рекорд после того, как отправился в низшую лигу чемпионата Бразилии, подписав контракт с клубом "Банга".
Всего за 22 года профессиональной карьеры футболист сыграл за 23 команды в девяти различных странах, в некоторые из этих коллективов он возвращался.
Стоит отметить, что С.Абреу по ходу карьеры выступал за такие команды как: "Дефенсор", "Сан-Лоренсо", "Депортиво", "Гремио", "Эстудиантес Текос", "Насьональ", "Крус Асуль", "Америку", "Дорадос", "Монтеррей", "Сан-Луис", "Тигрес", "Ривер Плейт", "Бейтар", "Реал Сосьедад", "Арис", "Ботафого", "Фигейренсе", "Росарио Сентраль "," Аукас "," Соль де Америка "," Санта-Текла ".
Напомним, что в 2011-м С.Абреу победил с Уругваем в Кубке Америки, а также входит в топ-10 бомбардиров за всю историю сборной.
Добавим также, на счету футболиста два чемпионства в Уругвае, Аргентине и четыре победы в бомбардирских гонках чемпионата Мексики.