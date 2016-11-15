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Уругвайський нападник встановив футбольний рекорд за кількістю переходів у кар’єрі

Уругвайський нападник встановив футбольний рекорд за кількістю переходів у кар’єрі

Київ • УНН

 • 14735 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Уругвайський нападник Себастьян Абреу встановив світовий рекорд за кількістю переходів в кар’єрі, змінивши клуб в 28-й раз, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

40-річний уругваєць встановив рекорд після того, як відправився в нижчу лігу чемпіонату Бразилії, підписавши контракт з клубом "Банга".

Загалом за 22 роки професійної кар'єри футболіст зіграв за 23 команди в дев'яти різних країнах, в деякі з цих колективів він повертався.

Варто зазначити, що С.Абреу по ходу кар'єри виступав за такі команди як: "Дефенсор", "Сан-Лоренсо", "Депортіво", "Греміо", "Естудіантес Текос", "Насьональ", "Крус Асуль", "Америку", "Дорадос", "Монтеррей", "Сан-Луїс", "Тигрес", "Рівер Плейт", "Бейтар", "Реал Сосьєдад", "Аріс", "Ботафого", "Фігейренсе", "Росаріо Сентраль", "Аукас", "Соль де Америка", "Санта-Текла".

Нагадаємо, що у 2011-му С.Абреу переміг з Уругваєм в Кубку Америки, а також входить до топ-10 бомбардирів за всю історію збірної.

Додамо також, на рахунку футболіста два чемпіонства в Уругваї, Аргентині і чотири перемоги в бомбардирських гонках чемпіонату Мексики.

Українські Національні Новини

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