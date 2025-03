Ураган "Олаф" обрушился на известные пляжи Мексики

Детали

"Олаф" обрушился на побережье недалеко от Сан-Хосе-дель-Кабо накануне в 22:00 по местному времени с ветром скоростью 155 км/ч, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По сообщению NHC, предупреждение об урагане распространялось на мексиканский штат Баха-Калифорния-Сур от Лос-Баррилес до Кабо-Сан-Лазаро. Речь шла о внезапных наводнениях и оползнях, вызванных прогнозируемым количеством осадков от 13 до 25 см, а в некоторых районах - до 38 см.

Ранее в четверг национальная комиссия Мексики по вопросам воды (CONAGUA) заявила, что "Олаф", вероятно, может усилиться до урагана 2-й категории сразу, как достигнет берега, ударив по районам вокруг Лос-Кабос, Ла-Пас и Баха-Калифорния-Сур, где расположены известные пляжи.

Власти сообщили о поваленных деревьях и отключении электричества в Лос-Кабос. Были открыты укрытия для эвакуации в некоторых районах.

На тихоокеанском побережье Мексики нет нефтяных объектов, но есть туристические объекты.

По данным NHC, ураганы распространяются по южной части Баха-Калифорния-Сур.

"Six Two Four Urban Beach Hotel в Лос-Кабосе давал клиентам возможность выехать раньше, чем подошел "Олаф", - сказала сотрудница отеля на стойке регистрации.

В соседнем отеле Posada Real Los Cabos администратор сообщила, что некоторые обеспокоенные клиенты отменяют свои рейсы.

Ожидается, что "Олаф" продолжит движение на северо-запад до пятницы, потом ночью повернет на запад и к вечеру субботы двинется на юго-запад, сообщает NHC.

Ожидается, что ураган ослабнет в пятницу и в выходные, продвигаясь по суше.

What a stunning sight! Check out this self cloud along the northern edge of Hurricane #Olaf near #CaboSanLucas on the southern tip of Mexico's Baja California! #Cabo #Mexico #Hurricane

Video Credit: @GTWilliamsonEsq pic.twitter.com/d5csQu12S9

- WeatherNation (@WeatherNation) September 9, 2021

Hurricane Olaf made landfall near a resort area of Mexico's Baja California Sur on Thursday night, bringing 100 mph winds. pic.twitter.com/OvubNBoGQv

- handsm (@ handsm54350947) September 10, 2021

From around 7:40 pm in San Jose del Cabo, when it started to really rip, but before the power went out. Chasing #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/MIxYUvTtQY

- Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021

12 midnight. Made it back to Cabo San Lucas by driving slowly & carefully. This city fared much better than San Jose del Cabo-there's less damage here & the power's on. But vigorous outer rainbands are still sweeping through-like this one. #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/v8H2lBFfVq

- Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021

Добавим

Два тропических шторма угрожают наводнениями и оползнями в Тайване и Вьетнаме.