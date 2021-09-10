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Ураган "Олаф" обрушився на відомі пляжі Мексики

Ураган "Олаф" обрушився на відомі пляжі Мексики

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Ураган "Олаф" з сильними вітрами у четвер обрушився сильними дощами на південний край півострова Каліфорнія в Мексиці, з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Олаф" обрушився на узбережжя недалеко від Сан-Хосе-дель-Кабо напередодні о 22:00 за місцевим часом з вітром швидкістю 155 км/год, повідомив Національний центр США зі стеження за ураганами (NHC).

За повідомленням NHC, попередження про ураган поширювалося на мексиканський штат Баха-Каліфорнія-Сур від Лос-Баррілес до Кабо-Сан-Лазаро. Йшлося про раптові повені і зсуви, викликані прогнозованою кількістю опадів від 13 до 25 см, а в деяких районах - до 38 см.

Раніше в четвер національна комісія Мексики з питань води (CONAGUA) заявила, що "Олаф", ймовірно, може посилитися до урагану 2-ї категорії відразу, коли досягне берега, вдаривши по районах навколо Лос-Кабос, Ла-Пас і Баха-Каліфорнія-Сур, де розташовані відомі пляжі.

Влада повідомила про повалені дерева і відключення електрики в Лос-Кабос. Були відкриті укриття для евакуацій у деяких районах.

На тихоокеанському узбережжі Мексики немає нафтових об'єктів, але є туристичні об'єкти.

За даними NHC, урагани поширюються по південній частині Баха-Каліфорнія-Сур.

"Six Two Four Urban Beach Hotel в Лос-Кабос давав клієнтам можливість виїхати раніше, ніж підійшов "Олаф", - сказала працівниця готелю на стійці реєстрації.

У сусідньому готелі Posada Real Los Cabos адміністратор повідомила, що деякі занепокоєні клієнти скасовують свої рейси.

Очікується, що "Олаф" продовжить рух на північний захід до п'ятниці, потім вночі поверне на захід і до вечора суботи рушить на південний захід, повідомляє NHC.

Очікується, що ураган ослабне в п'ятницю і в вихідні, просуваючись сушею.

What a stunning sight! Check out this self cloud along the northern edge of Hurricane #Olaf near #CaboSanLucas on the southern tip of Mexico's Baja California! #Cabo #Mexico #Hurricane
Video Credit: @GTWilliamsonEsq pic.twitter.com/d5csQu12S9

— WeatherNation (@WeatherNation) September 9, 2021

Hurricane Olaf made landfall near a resort area of Mexico's Baja California Sur on Thursday night, bringing 100 mph winds. pic.twitter.com/OvubNBoGQv

— handsm (@handsm54350947) September 10, 2021

From around 7:40 pm in San Jose del Cabo, when it started to really rip, but before the power went out. Chasing #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/MIxYUvTtQY

— Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021

12 midnight. Made it back to Cabo San Lucas by driving slowly & carefully. This city fared much better than San Jose del Cabo—there's less damage here & the power's on. But vigorous outer rainbands are still sweeping through—like this one. #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/v8H2lBFfVq

— Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021

Додамо

Два тропічні шторми загрожують повенями і зсувами у Тайвані і В'єтнамі.

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