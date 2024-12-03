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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО предупредил Трампа о "страшной угрозе" для США, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение

Генсек НАТО предупредил Трампа о "страшной угрозе" для США, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение

Киев  •  УНН

 • 10642 просмотра

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Марк Рютте предупредил Трампа об угрозе для США от союза Китая, Ирана и КНДР в случае невыгодного для Украины мирного соглашения. Генсек НАТО указал на риски передачи ракетных технологий между этими странами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США столкнутся с "ужасной угрозой" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на условиях, выгодных для москвы. Об этом он заявил в  интервью Financial Times, передает УНН.

Рютте заявил, что углубление связей между противниками США ставит Америку под угрозу, и призвал избранного президента оставаться членами НАТО и продолжать поддерживать Украину.

Как пишет Financial Times, Рютте отметил риски поставок россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных денег в Иран. Явно намекая на Тайвань, он сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин "может подумать о чем-то другом в будущем, если не будет хорошей сделки (для Украины)".

"Мы не можем допустить ситуации, когда (лидер Северной Кореи) Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран обмениваются рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине, поскольку в долгосрочной перспективе это станет серьезной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США", — заявил Рютте FT.

Рютте сказал, что он довел эту точку зрения до Трампа на их встрече во Флориде 22 ноября в рамках усилий по убеждению избранного президента США продолжать сотрудничать с западными союзниками и продолжать американскую поддержку Украины.

"Посмотрите на ракетные технологии, которые сейчас отправляются из россии в Северную Корею, что представляет собой серьезную угрозу не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США", — сказал Рютте Трампу.

"Иран получает деньги от России в обмен, например, на ракеты, а также на беспилотные технологии. И эти деньги используются для поддержки "Хезболлы" и "ХАМАС", а также для выведения конфликта за пределы региона", — отметил Рютте.

Генсек НАТО заявил, что тот факт, что Иран, Северная Корея, Китай и россия так тесно сотрудничают означает, что эти различные части мира, где существуют конфликты, и ими должны управлять политики, все больше и больше становятся связанными.

"И есть один Си Цзиньпин, который очень внимательно следит за тем, что из этого выйдет", — добавил он.

Financial Times считает, что Рютте явно таким образом намекнул на опасения, что если россии позволят захватить большую часть Украины, Си может осмелиться применить силу против Тайваня.

"Это были те моменты, которые я высказал", - сказал Рютте.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на ультиматумы россии никто не пойдет. Президент Дональд Трамп и его команда знают об этом. Никаких капитуляций со стороны Украины не будет.

Силы обороны поразили носители комплексов С-300, С-400 на территории рф западным оружием – Минобороны9 июн. 2024, 10:13 • 28797 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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