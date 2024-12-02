Зеленский: на ультиматумы рф никто не пойдет, капитуляции со стороны Украины не будет

На ультиматумы россии никто не пойдет. Президент Дональд Трамп и его команда знают об этом. Никаких капитуляций со стороны Украины не будет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.

В Украине хотят, чтобы война завершилась самым быстрым путем, но справедливым. Без ультиматумов россии. Поэтому на их ультиматум и никто не пойдет. Сам президент Трамп и его команда знают об этом

Зеленский подчеркнул, что никаких капитуляций со стороны Украины не будет.

Я считаю, что скорость с Путиным-это сложная вещь, потому что сам Путин не хочет мира. Его интересует только капитуляция Украины