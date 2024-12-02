Зеленский: на ультиматумы рф никто не пойдет, капитуляции со стороны Украины не будет
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина не примет ультиматумов от рф и не согласится на капитуляцию. Он планирует дополнительные переговоры с президентом США Трампом для детального обсуждения ситуации.
На ультиматумы россии никто не пойдет. Президент Дональд Трамп и его команда знают об этом. Никаких капитуляций со стороны Украины не будет. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает УНН.
В Украине хотят, чтобы война завершилась самым быстрым путем, но справедливым. Без ультиматумов россии. Поэтому на их ультиматум и никто не пойдет. Сам президент Трамп и его команда знают об этом
Зеленский подчеркнул, что никаких капитуляций со стороны Украины не будет.
Я считаю, что скорость с Путиным-это сложная вещь, потому что сам Путин не хочет мира. Его интересует только капитуляция Украины
Дополнение
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".
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