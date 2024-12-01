Зеленский раскрыл последствия замораживания войны без сильной позиции Украины

В случае, если вина будет заморожена без какой-либо сильной позиции для Украины, российский диктатор Путин вернется через несколько лет и разрушит Украину полностью. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНН.

Зеленского попросили прокомментировать якобы его изменение позиции относительно прекращения огня. О том, что он якобы сказал, что Украина может принять прекращение огня.

"Я не говорил, что это будет хорошо для Украины. Я говорил, что если будет заморожен конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2,3, 5 лет... я не знаю. Это не зависит от нас. он вернется и он разрушит нас полностью, полностью. Он попытается нас разрушить", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что до начала переговорного процесса позиции Украины должны быть укреплены поддержкой партнеров.

"Самое важное, что было в нашем плане победы – это пакет оружия, включая хорошую цифру, достаточную цифру, дальнобойных ракет и различные моменты, которые были прописаны", - отметил Зеленский.

По его словам, важно иметь повестку дня такого переговорного процесса, тогда возможно его начинать.

"Когда у нас есть этот список, мы можем сесть и пообщаться. Кто будет за этим столом переговоров – россияне, Украина и, как я сказал, Европейский Союз и НАТО, потому что мы видим себя, как частичка системы безопасности в этих союзах и в ЕС, и в НАТО. В этом формате я понимаю, когда мы можем сесть, о чем мы будем говорить, потому что я буду понимать кто вокруг нас и о чем мы можем договариваться", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что о, что можно договариваться с Россией, если она не захочет видеть Украину в будущем независимой страной.

"Кстати, я думаю, что самый трудный вопрос который нам нужно будет решать, потому что лицо которое будет сидеть напротив – россия, если они не захотят, не захотят видеть Украину в будущем независимой страной, то о чем можно договариваться с таким лицом. Такова моя позиция. Но я хочу сказать, будет ли Украина частью ЕС или НАТО, я не знаю. Я не знаю кто будет, это решать. Можем ли мы быть под зонтиком безопасности НАТО? Да, я поддерживаю. Если это завтра будет, я поддерживаю. Если мы говорим глобально конечно должно быть приглашение всей территории", - заявил Зеленский.

Контекст

29 ноября в интервью Sky News Зеленский заявлял, что, если Украина хочет остановить горячую фазу войны, нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную Киеву территорию Украины.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нужно взять под зонтик НАТО ту часть Украины, которую мы контролируем, надо это сделать быстро. А дальше уже другие территории Украина может возвращать дипломатическим такое предложение Украина никогда не рассматривала, потому что никто официально нам этого не предложил", - заявил Зеленский.

Зеленский заявлял, что Киев никогда юридически не признает какой-либо оккупации Россией своих земель. Не может быть приглашения в НАТО части территорий Украины. Но есть понимание, что 5-я поправка, когда ты член НАТО, не может действовать во время войны на всей территории Украины.