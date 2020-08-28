Ураган "Лаура" ударил по побережью США: менее 5 жертв, в Луизиане произошла утечка хлора на заводе

КИЕВ. 28 августа. УНН. Утечка хлора произошла на химическом заводе на юго-западе американского штата Луизиана после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган “Лаура”. Об этом в четверг сообщил местный телеканал KPLC, пишет УНН со ссылкой также на эфиры американских СМИ.