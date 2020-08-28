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Ураган "Лаура" ударил по побережью США: менее 5 жертв, в Луизиане произошла утечка хлора на заводе

Киев • УНН

 • 22627 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Утечка хлора произошла на химическом заводе на юго-западе американского штата Луизиана после того, как на побережье Мексиканского залива обрушился ураган “Лаура”. Об этом в четверг сообщил местный телеканал KPLC, пишет УНН со ссылкой также на эфиры американских СМИ.

Ураган "Лаура" ударил по побережью США: менее 5 жертв, в Луизиане произошла утечка хлора на заводе

На данный момент сотрудники профильных служб штата совместно с руководителями завода пытаются локализовать утечку. Как уточнили в полиции, инцидент произошел на химзаводе компании BioLab. Некоторые дороги у предприятия перекрыты из-за последствий урагана.

На химзаводе производят компоненты чистящих средств. Как сообщали ранее местные СМИ, на предприятии произошел пожар.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс написал в Twitter, что людям, находящимся рядом с местом происшествия, необходимо не покидать своего места пребывания, закрыть окна и двери, а также выключить кондиционеры.

Он добавил, что людям не стоит выходить на улицу и следует ждать “дополнительных указаний от местных властей”.

There is a chemical fire in the Westlake/Moss Bluff/Sulphur area. Residents are advised to shelter in place until further notice and close your doors and windows. Follow the directions of local officials.

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020

 If you are in the Westlake/Moss Bluff/Sulphur area, shelter in place, close your windows and doors and TURN OFF YOUR AIR CONDITIONING UNITS. There is a chemical fire. Stay inside and wait for additional direction from local officials. 

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020

Данные о жертвах постоянно обновляют, предварительно погибли 5 человек. Точно известно о 3 погибших: в округе Акадия Пэриш дерево упало на дом, в результате чего погиб 60-летний мужчина. Еще один человек погиб в округе Джексон Пэриш при аналогичных обстоятельствах. Ранее телеканал NBC информировал о гибели 14-летней девочки в округе Вернон Пэриш.

Химзавод на котором произошел выброс хлора:

Последствия урагана в городке Лэйк Чарльз, штат Луизиана:

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, “Лаура” в настоящий момент уже считается тропическим штормом, скорость ветра в его пределах снизилась и составляет около 29 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на север со скоростью 6,7 м/с.

В среду вечером циклон “Лаура”, считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона, приблизился к побережью Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. Как сообщил в ранее губернатор Луизианы, погибли четыре человека. В указанных штатах около 800 тысяч домов остались без электроснабжения.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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