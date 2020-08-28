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Ураган "Лаура" вдарив по узбережжю США: щонайменше 5 жертв, у Луїзіані стався витік хлору на заводі

Київ • УНН

 • 22627 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Витік хлору стався на хімічному заводі на південному заході американського штату Луїзіана після того, як на узбережжя Мексиканської затоки обрушився ураган “Лаура”. Про це в четвер повідомив місцевий телеканал KPLC, пише УНН з посиланням також на ефіри американських ЗМІ.

Ураган "Лаура" вдарив по узбережжю США: щонайменше 5 жертв, у Луїзіані стався витік хлору на заводі

На даний момент співробітники профільних служб штату спільно з керівниками заводу намагаються локалізувати витік. Як уточнили в поліції, інцидент стався на хімзаводі компанії BioLab. Деякі дороги у підприємства перекриті через наслідки урагану.

На хімзаводі виробляють компоненти миючих засобів. Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, на підприємстві сталася пожежа.

Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс написав в Twitter, що людям, які знаходяться поруч з місцем події, необхідно не залишати свого місця перебування, закрити вікна і двері, а також вимкнути кондиціонери.

Він додав, що людям не варто виходити на вулицю і слід чекати “додаткових вказівок від місцевої влади”.

There is a chemical fire in the Westlake / Moss Bluff / Sulphur area. Residents are advised to shelter in place until further notice and close your doors and windows. Follow the directions of local officials.

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020

If you are in the Westlake / Moss Bluff / Sulphur area, shelter in place, close your windows and doors and TURN OFF YOUR AIR CONDITIONING UNITS. There is a chemical fire. Stay inside and wait for additional direction from local officials.

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020

Дані про жертви постійно оновлюють, попередньо загинули 5 осіб. Точно відомо про 3 загиблих: в окрузі Акадія Періш дерево впало на будинок, в результаті чого загинув 60-річний чоловік. Ще одна людина загинула в окрузі Джексон Періш за аналогічних обставин. Раніше телеканал NBC інформував про загибель 14-річної дівчинки в окрузі Вернон Періш.

Хімзавод на якому стався викид хлору:

Наслідки урагану в містечку Лейк Чарльз, штат Луїзіана:

Згідно з останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами, “Лаура” зараз вже вважається тропічним штормом, швидкість вітру в його межах знизилася і становить близько 29 м/с. Атмосферне явище знаходиться в районі кордону між штатами Луїзіана і Арканзас і рухається на північ зі швидкістю 6,7 м/с.

У середу ввечері циклон “Лаура”, що вважався в той час ураганом четвертої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона, наблизився до узбережжя Луїзіани і Техасу. В даних районах встановилася штормова погода, відбулися повені. Як повідомив в раніше губернатор Луїзіани, загинули чотири людини. У зазначених штатах близько 800 тисяч будинків залишилися без електропостачання.

Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку — з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім’я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

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