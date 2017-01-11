"Укрпочта" временно приостановила прием коммунальных платежей в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. "Укрпочта" временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр". Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".
"Укрпочта" временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (далее - ГИВЦ). Данный шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества УГППС "Укрпочта" с Главным информационно-вычислительным центром, о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с КП "ГИВЦ", проведенный "Укрпочтой" во второй половине 2016 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что к моменту возобновления сотрудничества "Укрпочты" с Главным информационно-вычислительным центром, жители г. Киев могут оплачивать счета по сообщениям КП ГИВЦ через отделения коммерческих банков и различные сервисы электронных платежей.
Справка КП ГИВЦ формирует сообщение на оплату счетов за централизованное водоотведение горячей воды, централизованное снабжение холодной воды и водоотвод и содержание домов и придомовых территорий.