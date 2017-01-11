“Укрпошта” тимчасово призупинила прийом комунальних платежів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. “Укрпошта” тимчасово призупиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр”. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрпошти”.
"Укрпошта" тимчасово призупиняє приймання комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства „Головний інформаційно-обчислювальний центр“ (далі — ГІОЦ). Даний крок зумовлений нерентабельністю співпраці УДППЗ „Укрпошта“ із Головним інформаційно-обчислювальним центром, про що засвідчив аналіз економічної ефективності надання послуг, зокрема, послуги із приймання платежів за договором з КП „ГІОЦ“, проведений „Укрпоштою“ у другій половині 2016 року”, — йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що до моменту відновлення співпраці "Укрпошти" з Головним інформаційно-обчислювальним центром, жителі м. Київ можуть сплачувати рахунки за повідомленнями КП ГІОЦ через відділення комерційних банків та різноманітні сервіси електронних платежів.
Довідково: КП ГІОЦ формує повідомлення на сплату рахунків за централізоване водовідведення гарячої води, централізоване постачання холодної води та водовідведення та утримання будинків та прибудинкових територій.