Украинцу сообщили о подозрении через призывы в соцсети к захвату государственной власти

Речь идет о комментариях в социальной сети Facebook, в которых гражданин Украины распространял призывы о необходимости вооруженной блокировки и пикетирования административного здания Закарпатской ОГА.

Согласно заключению лингвистического исследования, в материалах, опубликованных 31 января 2017 года пользователем Facebook под ником "Ю ... Б ...- J. H", предоставленных на исследование, прослеживается четкая позиция автора в том, что только массовое применение оружия является залогом наведения порядка.

Как сообщили в прокуратуре, сообщения содержали призывы к агрессивным действиям с применением оружия с целью лишения должностных лиц возможности выполнять свои полномочия, что является одним из способов насильственного захвата государственной власти. Это преступление против основ национальной безопасности Украины, и санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Как ранее сообщал УНН, человек на Закарпатье пропагандировал военную агрессию РФ в социальных сетях .