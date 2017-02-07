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Українцю повідомили про підозру через заклики у соцмережі до захоплення державної влади

Київ • УНН

 • 6199 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Прокуратурою на Закарпатті повідомлено про підозру у вчиненні громадянином Б. публічних закликів до захоплення державної влади, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст.109 КК України. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Закарпатської області, повідомляє УНН.

Українцю повідомили про підозру через заклики у соцмережі до захоплення державної влади

Йдеться про коментарі у соціальній мережі Facebook, у яких громадянин України поширював заклики про необхідність збройного блокування та пікетування адміністративної будівлі Закарпатської ОДА.

Згідно висновку лінгвістичного дослідження, у матеріалах, опублікованих 31 січня 2017 року користувачем Facebook під ніком “Ю...Б...- J. H”, які надані на дослідження, простежується чітка позиція автора у тому, що тільки масове застосування зброї є запорукою наведення порядку.

Як повідомили у прокуратурі, дописи містили заклики до агресивних дій із застосуванням зброї з метою позбавлення службових осіб можливості виконувати свої повноваження, що є одним із способів насильницького захоплення державної влади. Це є злочин проти основ національної безпеки України, і санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Як раніше повідомляв УНН, чоловік на Закарпатті пропагував військову агресію РФ в соціальних мережах.

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