Украинцы призвали П.Порошенко ввести в обращение купюру с изображением С.Бандеры

Петиция, зарегистрированная 24 октября, уже набрала 12 голосов.

"Предлагаю ввести в обращение купюру номиналом 1000 гривен и украсить ее изображением Степана Бандеры. Это будет ярким свидетельством того, что мы помним и чтим своих Героев, будет способствовать повышению уровня патриотизма и национального сознания украинцев. Прошу поддержать! Слава Украине!!!", - говорится в тексте обращения.

Автором петиции выступил Роман Максимчук.