Украинцы призвали П.Порошенко ввести в обращение купюру с изображением С.Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко, ввести в оборот купюру с изображением Степана Бандеры номиналом 1000 гривен, передает УНН.
Петиция, зарегистрированная 24 октября, уже набрала 12 голосов.
"Предлагаю ввести в обращение купюру номиналом 1000 гривен и украсить ее изображением Степана Бандеры. Это будет ярким свидетельством того, что мы помним и чтим своих Героев, будет способствовать повышению уровня патриотизма и национального сознания украинцев. Прошу поддержать! Слава Украине!!!", - говорится в тексте обращения.
Автором петиции выступил Роман Максимчук.