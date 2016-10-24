Українці закликали П.Порошенка ввести в обіг купюру із зображенням С.Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка, ввести в обіг купюру з зображенням Степана Бандери номіналом 1000 гривень, передає УНН.
Петиція, зареєстрована 24 жовтня, уже набрала 12 голосів.
“Пропоную ввести в обіг купюру номіналом 1000 гривень і прикрасити її зображенням Степана Бандери. Це буде яскравим свідченням, що ми пам’ятаємо й шануємо своїх Героїв, сприятиме підвищенню рівня патріотизму й національної свідомості українців. Прошу підтримати! Слава Україні!!!” — йдеться у тексті звернення.
Автором петиції виступив Роман Максимчук.