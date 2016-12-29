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Украинцы, которые застряли в ОАЭ из-за остановки работы аэропорта "Шарджа", обеспечены всеми условиями - МИД

Украинцы, которые застряли в ОАЭ из-за остановки работы аэропорта "Шарджа", обеспечены всеми условиями - МИД

Киев • УНН

 • 15116 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские туристы, которые вынуждены были остановить свое путешествие в Объединенных Арабских Эмиратах из-за остановки работы международного аэропорта "Шарджа", сейчас находятся в аэропорту "Фуджейрa" и обеспечены всеми необходимыми условиями. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник консульской службы МИД Василий Кырылыч.

"Украинские туристы находятся в международном аэропорту "Фуджейрa", все необходимые условия им предложены", - сообщил В.Кырылыч.

Кроме того, он отметил, что сейчас решается вопрос о доставке украинских туристов в международный аэропорт "Шарджа".

"Сейчас решается вопрос об их доставки в другой аэропорт... и перевозки по конечному назначению. Прорабатывается вопрос, но окончательного подтверждения пока нет", - отметил начальник консульской службы МИД.

Также В.Кырылыч отметил, что консул Украины находится в активном контакте и взаимодействует с руководством аэропорта, авиалиний и украинскими гражданами.

"Хотел бы заметить, что консул Украины находится в активном контакте и взаимодействует с руководством аэропорта, авиалиний и собственно украинскими гражданами. Речь идет о том, что это временно, учитывая сложные метеоусловия, но прорабатывается вопрос о перевозке их в международный аэропорт "Шарджа", а затем по назначению куда планировалась конечная поездка", - добавил В.Кырылыч.

Напомним, международный аэропорт "Шарджа" в Объединенных Арабских Эмиратах временно не работает из-за сложных погодных условий.

Как сообщал УНН, авиакомпания Air Arabia уже сутки не может сообщить украинским пассажирам, где их багаж и когда будет вылет из Киева в Шарджу.

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Украинские Национальные Новости

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