Украинцы, которые застряли в ОАЭ из-за остановки работы аэропорта "Шарджа", обеспечены всеми условиями - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские туристы, которые вынуждены были остановить свое путешествие в Объединенных Арабских Эмиратах из-за остановки работы международного аэропорта "Шарджа", сейчас находятся в аэропорту "Фуджейрa" и обеспечены всеми необходимыми условиями. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник консульской службы МИД Василий Кырылыч.
"Украинские туристы находятся в международном аэропорту "Фуджейрa", все необходимые условия им предложены", - сообщил В.Кырылыч.
Кроме того, он отметил, что сейчас решается вопрос о доставке украинских туристов в международный аэропорт "Шарджа".
"Сейчас решается вопрос об их доставки в другой аэропорт... и перевозки по конечному назначению. Прорабатывается вопрос, но окончательного подтверждения пока нет", - отметил начальник консульской службы МИД.
Также В.Кырылыч отметил, что консул Украины находится в активном контакте и взаимодействует с руководством аэропорта, авиалиний и украинскими гражданами.
"Хотел бы заметить, что консул Украины находится в активном контакте и взаимодействует с руководством аэропорта, авиалиний и собственно украинскими гражданами. Речь идет о том, что это временно, учитывая сложные метеоусловия, но прорабатывается вопрос о перевозке их в международный аэропорт "Шарджа", а затем по назначению куда планировалась конечная поездка", - добавил В.Кырылыч.
Напомним, международный аэропорт "Шарджа" в Объединенных Арабских Эмиратах временно не работает из-за сложных погодных условий.
Как сообщал УНН, авиакомпания Air Arabia уже сутки не может сообщить украинским пассажирам, где их багаж и когда будет вылет из Киева в Шарджу.