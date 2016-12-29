Українці, які застрягли в ОАЕ через зупинку роботи аеропорту “Шарджа”, забезпечені всіма умовами — МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські туристи, які змушені були зупинити свою подорож в Об’єднаних Арабських Еміратах через зупинення роботи міжнародного аеропорту “Шарджа”, наразі перебувають в аеропорту “Фуджейрa” та забезпечені усіма необхідними умовами. Про це у коментарі УНН повідомив начальник консульської служби МЗС Василь Кирилич.
“Українські туристи перебувають в міжнародному аеропорту „Фуджейрa“, всі необхідні умови їм запропоновано”, — повідомив В.Кирилич.
Крім того, він зазначив, що наразі вирішується питання щодо доставки українських туристів до міжнародного аеропорту “Шарджа”.
“Зараз вирішується питання щодо їх доставки до іншого аеропорту ... і перевезення за кінцевим призначенням. Опрацьовується питання, але остаточного підтвердження поки що немає”, — зазначив начальник консульської служби МЗС.
Також В.Кирилич наголосив на тому, що консул України перебуває в активному контакті та взаємодіє з керівництвом аеропорту, авіаліній та українськими громадянами.
“Хотів би зауважити, що консул України перебуває в активному контакті та взаємодіє з керівництвом аеропорту, авіаліній і власне українськими громадянами. Мова йде про те, що це тимчасово з огляду на складні метеоумови, але опрацьовується питання щодо перевезення їх до міжнародного аеропорту „Шарджа“, а потім за призначенням куди планувалося кінцева поїздка”, — додав В.Кирилич.
Нагадаємо, міжнародний аеропорт “Шарджа” в Об’єднаних Арабських Еміратах тимчасово не працює через складні погодні умови.
Як повідомляв УНН, авіакомпанія Air Arabia вже добу не може повідомити українським пасажирам, де їх багаж та коли буде виліт з Києва до Шарджі.