Украинцы покупают больше вещей для интерьера: импорт вырос на 44%

“Объем импорта товаров легкой промышленности в Украине в феврале 2018 года по сравнению с январем увеличился на 5,6% и составил 169,9 млн долларов (в январе эта цифра равнялась 161 млн долларов)”, — отметил Иващенко.

По товарным группам, если сравнивать январь и февраль 2018 года, то наибольший рост отмечается в импорте вещей для интерьера: на 43,9% (в стоимостном выражении 5 млн долларов в январе 2018 года и 7,3 млн долларов — в феврале). По другим товарным группам (ткани, полотна, одежда, обувь, нитки, пряжа, мех и кожа) существенных изменений не произошло.

При этом по сравнению с февралем 2017 года объем импорта увеличился на 9,5%. В феврале 2017 года в Украину было импортировано товаров легкой промышленности на сумму 155,2 млн долларов.

Напомним, в январе-феврале текущего года Украина увеличила импорт готовых пищевых продуктов на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.