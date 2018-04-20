Українці купують більше речей для інтер'єру: імпорт зріс на 44%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Імпорт товарів легкої промисловості збільшився на 5,6%. Найбільше зріс імпорт речей для інтер’єру. Про це повідомив начальник відділу досліджень ринків промислових товарів та товарів народного споживання “Держзовнішінформу”, передає УНН з посиланням на прес-службу підприємства.
“Обсяг імпорту товарів легкої промисловості в Україну у лютому 2018 року порівняно з січнем збільшився на 5,6% і становив 169,9 млн доларів (у січні ця цифра дорівнювала 161 млн доларів)”, — зазначив Іващенко.
За товарними групами, якщо порівнювати січень і лютий 2018 року, то найбільше зростання відмічається в імпорті речей для інтер’єру: на 43,9% (у вартісному вираженні 5 млн доларів у січні 2018 року і 7,3 млн доларів — у лютому). За іншими товарними групами (тканини, полотна, одяг, взуття, нитки, пряжа, хутро та шкіра) суттєвих змін не відбулося.
При цьому, порівняно з лютим 2017 року обсяг імпорту збільшився на 9,5%. У лютому 2017 року в Україну було імпортовано товарів легкої промисловості на суму 155,2 млн доларів.
Нагадаємо, у січні-лютому поточного року Україна збільшила імпорт готових харчових продуктів на 33,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.