Украинско-венгерский агрофорум состоится в апреле - Т.Кутовый
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый по результатам рабочей поездки в Германию сообщил об украинско-венгерском агрофоруме, который должен состояться в апреле. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
"В феврале состоится визит министра сельского хозяйства Чехии в Украину, а в апреле будет проведен украинско-венгерский агрофорум", - заявил Т.Кутовый.
Среди других договоренностей министр выделил наработки и подписание программы двустороннего сотрудничества Украина-Латвия в области АПК, продолжение сотрудничества в формате реализации целевых проектов с Германией, углубление сотрудничества с Литовской Республикой, в частности в области животноводства, визит министра аграрной политики и продовольствия Украины в Индию и Аргентину с целью выработки конкретных направлений сотрудничества, проведения совместных мероприятий с ЕК по борьбе с АЧС, взаимодействие с ЕК по вопросам ветеринарной и фитосанитарной, продолжение работы по адаптации украинского законодательства в рамках проектов Twinning.
Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый обсудил возможности расширения доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС с комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андриукайтисом во время встречи в Германии.