Українсько-угорський агрофорум відбудеться у квітні — Т.Кутовий

“Вже у лютому відбудеться візит міністра сільського господарства Чехії до України, а у квітні буде проведено Українсько-угорський агрофорум”, — заявив Т.Кутовий.

Серед інших домовленостей міністр виокремив напрацювання та підписання програми двостороннього співробітництва Україна-Латвія в галузі АПК, продовження співробітництва в форматі реалізації цільових проектів із Німеччиною, поглиблення співробітництва з Литовською Республікою, зокрема в галузі тваринництва, візит міністра аграрної політики та продовольства України до Індії та Аргентини з метою напрацювання конкретних напрямків співробітництва, проведення спільних заходів з ЄК щодо боротьби з АЧС, взаємодію з ЄК в питаннях ветеринарії та фітосанітарії, продовження роботи щодо адаптації українського законодавства в рамках проектів Twinning.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий обговорив можливості розширення доступу української аграрної продукції на ринок ЄС з комісаром ЄС з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андріукайтісом можливості під час зустрічі у Німеччині.