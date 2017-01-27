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Українсько-угорський агрофорум відбудеться у квітні — Т.Кутовий

Українсько-угорський агрофорум відбудеться у квітні — Т.Кутовий

Київ • УНН

 • 10200 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий за результатами робочої поїздки до Німеччини повідомив про Українсько-угорський агрофорум, який має відбутися у квітні. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

“Вже у лютому відбудеться візит міністра сільського господарства Чехії до України, а у квітні буде проведено Українсько-угорський агрофорум”, — заявив Т.Кутовий.

Серед інших домовленостей міністр виокремив напрацювання та підписання програми двостороннього співробітництва Україна-Латвія в галузі АПК, продовження співробітництва в форматі реалізації цільових проектів із Німеччиною, поглиблення співробітництва з Литовською Республікою, зокрема в галузі тваринництва, візит міністра аграрної політики та продовольства України до Індії та Аргентини з метою напрацювання конкретних напрямків співробітництва, проведення спільних заходів з ЄК щодо боротьби з АЧС, взаємодію з ЄК в питаннях ветеринарії та фітосанітарії, продовження роботи щодо адаптації українського законодавства в рамках проектів Twinning.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий обговорив можливості розширення доступу української аграрної продукції на ринок ЄС з комісаром ЄС з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андріукайтісом можливості під час зустрічі у Німеччині.

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