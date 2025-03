Украинско-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha в космос

Детали

Пусковое окно открылось 3 сентября в период с 4:00 до 8:00 по времени Киева. Взлет ракеты состоялся в 4:58 по Киеву над тихоокеанским побережьем. Ракета Alpha стартовала с базы Космических войск США Ванденберг, штат Калифорния. Полет транслировался в прямом эфире.

Ракета успешно стартовала, но через пару минут после старта миссии прервали из-за пока не установленных обстоятельств. В компании обещают предоставить больше деталей об инциденте.

Дополнение

Первая миссия получила название DREAM или FLTA001.

Справка

Компания Firefly Aerospace — это личное американское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирами в Украине и США. Само производство ракет расположенный в американском Техасе, в свою очередь, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.

Корпорация имеет планы начать с 2021 запускать по две ракеты Alpha в месяц. Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

Prior to entering the countdown, the Range cleared the pad and all surrounding areas to minimize risk to Firefly employees, base staff, and the general public. We are continuing to work with the Range, following all safety protocols.

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 3, 2021