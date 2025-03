Українсько-американська компанія Firefly Aerospace запустила ракету Alpha у космос

Деталі

Пускове вікно відкрилось 3 вересня у період з 4:00 до 8:00 за часом Києва. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям. Ракета Alpha стартувала з бази Космічних військ США Ванденберг, штат Каліфорнія. Політ транслювався в прямому ефірі.

Ракета успішно стартувала, але через пару хвилин після старту місію перервали через поки не встановленої обставини. У компанії обіцяють надати більше деталей про інцидент.

Доповнення

Перша місія отримала назву DREAM або FLTA001.

Довідково

Компанія Firefly Aerospace — це приватне американське аерокосмічне підприємство з штаб-квартирами в Україні та США. Саме виробництво ракет розташоване у американському Техасі, у свою чергу, українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.

Корпорація має плани почати з 2021 року запускати по дві ракети Alpha на місяць. Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.

Prior to entering the countdown, the Range cleared the pad and all surrounding areas to minimize risk to Firefly employees, base staff, and the general public. We are continuing to work with the Range, following all safety protocols.

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 3, 2021