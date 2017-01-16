Украинский канал пообещал отреагировать на выход в эфир программы с вероятными наемниками из Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Руководство украинского телеканала "СТБ" пообещал отреагировать на выход в эфир программы с участием лиц, которые назвали себя русскими военнослужащими, которые воевали на Донбассе. Об этом на странице в Facebook написал председатель правления "Международного медиа-центра СТБ" Владимир Бородянский, передает УНН.
"В воскресенье, 15 января, мы показали программу" Битва экстрасенсов ", производства телеканала" ТНТ "(Россия). В этой программе показаны люди в камуфляже, по контексту программы это российские бывшие и / или действующие военные. Россия и Украина, по вине России, враждуют, российские военные присутствовали на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ этой программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу свои извинения телезрителям. Мы приняли следующие решения: 1. Прекратить показ программы Битва экстрасенсов производства телеканала "ТНТ" . 2. Уволить сотрудников, допустивших выход программы в эфир ", - написал В.Бородянский.
Один из эпизодов российской версии "Битва экстрасенсов" 15 января транслировалась украинским каналом, где показали мужчину, который назвался российским военным. Так, он подтвердил, что недавно воевал, а на уточнение, где именно, заявил: "Украина". На трансляцию бурно отреагировали в соцсетях.