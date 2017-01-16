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Український канал пообіцяв відреагувати на вихід в ефір програми з ймовірними найманцями з Донбасу

Український канал пообіцяв відреагувати на вихід в ефір програми з ймовірними найманцями з Донбасу

Київ • УНН

 • 9206 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Керівництво українського телеканалу “СТБ” пообіцяв відреагувати на вихід в ефір програми за участю осіб, які назвали себе російськими військовослужбовцями, які воювали на Донбасі. Про це на сторінці у Facebook написав голова правління “Міжнародного медіа-центру СТБ” Володимир Бородянський, передає УНН.

"У неділю, 15 січня, ми показали програму "Битва екстрасенсів", виробництва телеканалу "ТНТ" (Росія). У цій програмі показані люди в камуфляжі, по контексту програми це російські колишні і/або діючі військові. Росія і Україна, з вини Росії, ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ цієї програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я приношу свої вибачення телеглядачам. Ми прийняли такі рішення: 1. Припинити показ програми Битва екстрасенсів, виробництва телеканалу "ТНТ". 2. Звільнити співробітників, які допустили вихід програми в ефір", - написав В.Бородянський.

Один з епізодів російської версії “Битва екстрасенсів” 15 січня транслювалася українським каналом, де показали чоловіка, який назвався російським військовим. Так, він підтвердив, що нещодавно воював, а на уточнення, де саме, заявив: "Україна". На трансляцію бурхливо відреагували у соцмережах.

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