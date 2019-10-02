Украинский футболист отметился голом ударом с углового
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Воспитанник "Шахтера" Адриану Пуканыч отметился забитым голом ударом с углового в рамках поединка Второй лиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на ПФЛ.
В поединке "Ужгорода" Пуканыч оформил единственный гол во встрече против гостей из ФК "Буковина". На 39 минуте полузащитник отметился сухим листом с углового.
Примечательно, что в свое время Пуканыч сыграл 34 матча за основную команду "горняков" с которыми становился чемпионом Украины, а также две встречи за национальную сборную Украины.
Добавим, что "Ужгород" занимает седьмое место в группе А второй лиги. Отставание от лидера - тернопольской "Нивы" - составляет 11 очков.