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Український футболіст відзначився голом ударом з кутового

Київ • УНН

 • 10774 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вихованець "Шахтаря" Адріану Пуканич відзначився забитим голом ударом з кутового в рамках поєдинку Другої ліги України, повідомляє УНН з посиланням на ПФЛ.

Український футболіст відзначився голом ударом з кутового

У поєдинку "Ужгорода" Пуканич оформив єдиний гол у зустрічі проти гостей із ФК "Буковина". На 39 хвилині півзахисник відзначився сухим листом з кутового.

Примітно, що свого часу Пуканич відіграв 34 матчі за основну команду "гірників" з якими ставав чемпіоном України, а також дві зустрічі за національну збірну України.

Додамо, що "Ужгород" посідає сьоме місце в групі А Другої ліги. Відставання від лідера - тернопільської "Ниви" - становить 11 очок.

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