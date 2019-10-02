Український футболіст відзначився голом ударом з кутового
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Вихованець "Шахтаря" Адріану Пуканич відзначився забитим голом ударом з кутового в рамках поєдинку Другої ліги України, повідомляє УНН з посиланням на ПФЛ.
У поєдинку "Ужгорода" Пуканич оформив єдиний гол у зустрічі проти гостей із ФК "Буковина". На 39 хвилині півзахисник відзначився сухим листом з кутового.
Примітно, що свого часу Пуканич відіграв 34 матчі за основну команду "гірників" з якими ставав чемпіоном України, а також дві зустрічі за національну збірну України.
Додамо, що "Ужгород" посідає сьоме місце в групі А Другої ліги. Відставання від лідера - тернопільської "Ниви" - становить 11 очок.