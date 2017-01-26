Украинским школьникам выдали 160 патентов на изобретения в различных областях
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинским школьникам выдано 160 патентов на изобретения в различных областях науки и техники. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на Мировом образовательном форуме в Лондоне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МАН.
"Молодые украинские исследователи уже получили патенты на изобретения в области компьютерных, технических и естественных наук", - сказала Л.Гриневич.
Как сообщает Министерство образования и науки Украины, сейчас на базе МАН обучается около 10% школьников. Для более эффективной работы, они имеют открытый доступ в лаборатории Академии, а также могут проходить обучение онлайн. Для этого в Академии функционирует школа дистанционного обучения, в которой могут принять участие дети со всей Украины.