Українським школярам видали 160 патентів на наукові винаходи

“Молоді українські дослідники вже отримали патенти на винаходи в області комп’ютерних, технічних і природничих наук”, — сказала Л.Гриневич.

Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, зараз на базі МАН навчається близько 10% школярів. Для більш ефективної роботи, вони мають відкритий доступ до лабораторій Академії, а також можуть проходити навчання онлайн. Для цього в Академії функціонує школа дистанційного навчання, в якій можуть взяти участь діти з усієї України.