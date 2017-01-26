Українським школярам видали 160 патентів на наукові винаходи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних областях науки і техніки. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на Світовому освітньому форумі в Лондоні, передає УНН з посиланням на прес-службу МАН.
“Молоді українські дослідники вже отримали патенти на винаходи в області комп’ютерних, технічних і природничих наук”, — сказала Л.Гриневич.
Як повідомляє Міністерство освіти і науки України, зараз на базі МАН навчається близько 10% школярів. Для більш ефективної роботи, вони мають відкритий доступ до лабораторій Академії, а також можуть проходити навчання онлайн. Для цього в Академії функціонує школа дистанційного навчання, в якій можуть взяти участь діти з усієї України.