Украинские студенты-медики до сих пор практикуют операции на муляжах - А.Кириченко

"Мы совершенно не качественно готовим медработников. Я закончил в 2000 году наш университет им. Богомольца, который является топовым вузом. И у нас были студенты, которые ни разу не были на операциях. Сегодня ситуация не лучше: наши студенты мало того, что платят взятки, они еще и учатся на муляжах", - рассказал он.

А.Кириченко также отметил, что система подготовки медицинских кадров в Украине должна быть направлена ​​на то, чтобы практической деятельности уделялось львиная доля работы.

"Мы должны менять подготовку кадров в сторону практической подготовки. Врач должен учиться и практиковать 24 часа в сутки, это крайне важно. Тем более, когда мы говорим о такой профессии, как "врач", - подчеркнул он.

А.Кириченко также отметил, что вопрос пересмотра финансирования молодых медицинских кадров в Украине "завис в воздухе".

"Долгое время не двигается с места вопрос финансирования медработников, в том числе молодых кадров, и поднятия врачам заработной платы. Повышение заработной платы - это одновременное решение и кадрового вопроса. Ведь сегодня мы выпускаем больше врачей, чем нам нужно на украинском рынке, которые не работают врачами исключительно из-за низких зарплат. Решение этого вопроса будет стимулировать врача работать качественно", - отметил он.

Напомним, по словам главного врача Кибер Клиники Спиженко, нейрохирурга Антона Шкиряка, врач - это профессия, которая требует постоянного и непрерывного обучения.

Так, А.Шкиряк считает, что чтобы молодой медик влюбился в свою профессию раньше, чем захочет ее поменять, должна быть изменена структура обучения врачей, где практической деятельности уделяется львиная доля работы.

Как сообщал УНН, по словам советника Кабинета министров, руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, Украина должна инвестировать в молодых врачей.