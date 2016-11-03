Українські студенти-медики досі практикують операції на муляжах - О.Кириченко

"Ми абсолютно не якісно готуємо медпрацівників. Я закінчив у 2000 році наш університет ім. Богомольця, який є топовим ВНЗ. І у нас були студенти, які жодного разу не були на операціях. Сьогодні ситуація не краща: наші студенти мало того, що платять хабарі, вони ще й вчаться на муляжах", - розповів він.

О.Кириченко також зауважив, що система підготовки медичних кадрів в Україні має бути спрямована на те, аби практичній діяльності приділялася левова частка роботи.

"Ми маємо змінювати підготовку кадрів в сторону практичної підготовки. Лікар має вчитися і практикувати 24 години на добу, це вкрай важливо. Тим паче, коли ми говоримо про таку професію, як "лікар", - наголосив він.

О.Кириченко також наголосив на тому, що питання перегляду фінансування молодих медичних кадрів в Україні "зависло у повітрі".

"Тривалий час не рухається з місця питання фінансування медпрацівників, в тому числі молодих кадрів, і підняття лікарям заробітної плати. Підвищення заробітної плати – це одночасне вирішення і кадрового питання. Адже сьогодні ми випускаємо більше лікарів, ніж нам потрібно на українському ринку, які не працюють лікарями виключно через низькі зарплати. Вирішення цього питання змотивує лікаря працювати якісно", - зауважив він.

Нагадаємо, за словами головного лікаря Кібер Клініки Спіженка, нейрохірурга Антона Шкіряка, лікар – це професія, яка вимагає постійного і безперервного навчання.

Так, А.Шкіряк вважає, що аби молодий медик закохався у свою професію раніше, ніж захоче її змінити, має бути змінена структура навчання лікарів, де практичній діяльності приділяється левова частка роботи.

Як повідомляв УНН, за словами радника Кабінету міністрів, керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, Україна має інвестувати у молодих лікарів.