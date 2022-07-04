Украинские провайдеры выделили 400 млн гривен на восстановление Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram сообщил, что украинские провайдеры выделили 400 млн. гривен на восстановление Украины. Об этом информирует УНН.
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После презентации Digital4Freedom сразу был подписан меморандум с Киевстаром, Vodafone и Datagroup-Volia о выделении более 400 млн. грн для президентской платформы UNITED24.
Министр поблагодарил топменеджмента компаний, а также каждого работника телеком-операторов, которые иногда под свист снарядов восстанавливают разрушенные вышки или кабели в полях для стабильности связи в стране.
Как отметил Федоров, все выделенные средства пойдут на цифровые услуги, защиту реестров и топовые цифровые проекты, представленные на Digital4Freedom. Подробный отчет об использованных средствах и аудите Большой четверки опубликуют позже.
Справка
UNITED 24 — национальный бренд, основанный в мае 2022 г. Указом Президента Украины для объединения усилий международных партнеров, доноров, благотворителей по поддержке Украины в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета, а также в послевоенном восстановлении.