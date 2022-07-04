Українські провайдери виділили 400 млн гривень на відбудову Україні

Деталі

Після презентації Digital4Freedom відразу було підписано меморандум з Київстар, Vodafone та Datagroup-Volia про виділення понад 400 млн грн для президентської платформи UNITED24.

Міністр подякував топменеджменту компаній, а також кожному працівнику телеком-операторів, які іноді під свист снарядів відновлюють зруйновані вишки або кабелі в полях за для стабільності звʼязку в країні.

Як зазначив Федоров, усі виділені кошти підуть на цифрові послуги, захист реєстрів та топові цифрові проєкти, які були презентовані на Digital4Freedom. Детальний звіт про використані кошти та аудит Великої четвірки опіблікують пізніше.

Довідка

UNITED 24 — національний бренд, заснований у травні 2022 року Указом Президента України для об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників щодо підтримки України в захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.