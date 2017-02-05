Украинские легкоатлеты - среди победителей и призеров самых престижных международных турниров
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинские легкоатлеты успешно выступили сразу на нескольких международных турнирах, передает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Так, на этапе престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьей в прыжках с шестом. Юлия Левченко была второй на турнире по прыжкам в высоту в Чехии. Алина Шух победила в Таллинне и была близка к победе своего же мирового рекорда U20 по пятиборью в помещении. А на соревнованиях в Мондвилли украинские легкоатлеты завоевали сразу четыре победы.
"Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотицина и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилли (4 февраля, Франция). Олеся Повх выиграла дистанцию 60 метров с результатом 7,20 с. Ольга Земляк была быстрой в беге на 400 метров (52,87 с). Еще одна украинка, Джойс Коба преодолела дистанцию за 55,23 с. Анна Плотицина выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами (8,08 с). Владислав Мазур стал победителем в прыжках в длину (7,59 м). Тарас Неледва - четвертый (7,48 м) ", - говорится в сообщении ФЛАУ.
Напомним, украинка претендует на звание лучшей атлетки Европы.