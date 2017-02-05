Украинские легкоатлеты - среди победителей и призеров самых престижных международных турниров

Так, на этапе престижной легкоатлетической серии зимнего сезона IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьей в прыжках с шестом. Юлия Левченко была второй на турнире по прыжкам в высоту в Чехии. Алина Шух победила в Таллинне и была близка к победе своего же мирового рекорда U20 по пятиборью в помещении. А на соревнованиях в Мондвилли украинские легкоатлеты завоевали сразу четыре победы.

"Украинцы Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотицина и Владислав Мазур стали победителями международного легкоатлетического турнира в Мондвилли (4 февраля, Франция). Олеся Повх выиграла дистанцию ​​60 метров с результатом 7,20 с. Ольга Земляк была быстрой в беге на 400 метров (52,87 с). Еще одна украинка, Джойс Коба преодолела дистанцию ​​за 55,23 с. Анна Плотицина выиграла соревнования в беге на 60 метров с барьерами (8,08 с). Владислав Мазур стал победителем в прыжках в длину (7,59 м). Тарас Неледва - четвертый (7,48 м) ", - говорится в сообщении ФЛАУ.

Напомним, украинка претендует на звание лучшей атлетки Европы.