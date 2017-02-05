Українські легкоатлети – серед переможців і призерів найпрестижніших міжнародних турнірів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Українські легкоатлети успішно виступили відразу на кількох міжнародних турнірах, передає УНН з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Так, на етапі найпрестижнішої легкоатлетичної серії зимового сезону IAAF World Indoor Tour Марина Килипко стала третьою зі стрибків з жердиною. Юлія Левченко була другою на турнірі зі стрибків у висоту у Чехії. Аліна Шух перемогла у Таллінні і була близькою до побиття свого ж світового рекорду U20 з п’ятиборства у приміщенні. А на змаганнях у Мондвіллі українські легкоатлети здобули відразу чотири перемоги.
“Українці Олеся Повх, Ольга Земляк, Анна Плотіцина і Владислав Мазур стали переможцями міжнародного легкоатлетичного турніру у Мондвіллі (4 лютого, Франція). Олеся Повх виграла дистанцію 60 метрів з результатом 7,20 с. Ольга Земляк була найшвидшою з бігу на 400 метрів (52,87 с). Ще одна українка, Джойс Коба подолала дистанцію за 55,23 с. Анна Плотіцина виграла змагання з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,08 с). Владислав Мазур став переможцем зі стрибків у довжину (7,59 м). Тарас Неледва — четвертий (7,48 м),” — йдеться в повідомленні ФЛАУ.
Нагадаємо, українка претендує на звання найкращої атлетки Європи.