Украинские дзюдоисты завоевали шесть медалей на Кубке Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В словенском Подчетртек завершился турнир Кубка Европы. В заключительный день копилка "сине-желтых" пополнилась 4-мя медалями, информирует УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
В этот день было добыто “серебро” у Даниила Гуцол, “бронза” у Александра Миндилы, Анастасии Сапсай и Василисы Кириченко.
Для Даниила — это уже третья европейская медаль в этом сезоне. Запорожский спортсмен в феврале в Софии на “European open” и в начале июня в Белграде на Континентальном кубке получил “бронзу” в категории до 100 килограммов. На соревнованиях в Словении Гуцол потерпел лишь одно поражение, уступив в финале россиянину Арману Адамяну, который в 2018-м стал вторым на этапе “Гран-при” в турецкой Анталии.
В этом же весе — до “сотни” — выступал Александр Миндила из Харькова. “Бронза” — его первая награда международного уровня.
В супертяжелой категории среди женщин обе представительницы Украины поднялись на “бронзовый” ступень рейтинга.
Кроме того, в зачетной семерки удалось дойти еще четырем украинским. Пятыми стали Артем Харченко из Харькова (до 81 кг), Нодар Мачутадзе с Днепра (более 100 кг) и Наталья Смаль из Чернигова (до 70 кг), седьмыми — Игорь Кныш из Львова (до 90 кг) и Юлия Гребеножко из Чернигова (до 63 кг).
Примечательно, что наша Мария Буек и Дарья Билодид выиграли “бронзу” и “золото” соответственно в предыдущий день соревнований.
Заметим, что в командном зачете наша сборная посыла пятую строчку.