Украинские АЭС за сутки произвели 268,35 млн кВт-ч электроэнергии

КИЕВ. 13 февраля. УНН. За прошедшие сутки, 12 февраля, станциями выработано 268,35 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.