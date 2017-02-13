Українські АЕС за добу виробили 268,35 млн квт-г електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Минулої доби, 12 лютого, станціями вироблено 268,35 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
Сьогодні, 13 лютого, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці № 3 Рівненської АЕС 111-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 81-а доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 5 300 МВт, РАЕС — 1 860 МВт, ЮУАЕС — 2 005 МВт, ХАЕС — 2 020 МВт.
Як повдомляв УНН, на Запорізькій АЕС СБУ проводить обшуки.