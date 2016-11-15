Украине важна поддержка Вашингтона в противодействии российской агрессии - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с избранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Петр Порошенко подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, глава государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи.