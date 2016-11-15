Україні важлива підтримка Вашингтона у протидії російській агресії - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із обраним Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
"Петро Порошенко наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашингтона у протидії російській агресії та здійсненні необхідних реформ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, Глава держави привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах та запевнив у готовності до активного співробітництва з новою Адміністрацією в інтересах зміцнення стратегічного партнерства.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі.