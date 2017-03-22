Украинец В.Шахрайчук возглавил российский хоккейный клуб

Контракт с 42-летним специалистом подписан до 30 апреля 2018 г. с возможностью продления еще на 1 сезон.

На посту главного тренера "Металлурга" В.Шахрайчук сменил Сергея Бердникова.

Отметим, что ранее В.Шахрайчук тренировал киевский клуб "Дженералз" (2012-2017 годы), который привел к серебряным медалям чемпионата Украины в сезоне 2015/16.

Примечательно, что "Металлург" закончил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2016/17 на последнем месте Восточной конференции, набрав наименьшее количество очков в лиге (40).

Сообщается, что профессиональную игровую карьеру В.Шахрайчук завершил в сезоне 2012/13. На уровне сильнейшей хоккейной лиги России, в том числе и в КХЛ, нападающий провел 737 матчей. Выступал за киевский "Сокол", "Ак Барс", "Локомотив", "Авангард", московское "Динамо", "Спартак", ХК "МВД", "Трактор", магнитогорский "Металлург", нижегородское "Торпедо". Набрал 254 (124 + 130) очка по результативности.

Кроме того украинец является двукратным чемпионом России. Золотые медали завоевал в 2002 и 2005 годах, в составах ярославского "Локомотива" и московского "Динамо" соответственно. Вместе с "Динамо" в 2006 году стал обладателем Кубка чемпионов. Также трижды становился серебряным призером трех различных чемпионатов - в 1999 году в Германии ("Нюрнберг Айс Тайгерс"), в 2001 в России ("Авангард"), в 2013 году в Украине ("Компаньон").

Добавим также, В.Шахрайчук имеет большой опыт выступления на международной арене в составе сборной Украины. Участвовал в 8 чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002.

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