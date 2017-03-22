Українець В.Шахрайчук очолив російський хокейний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Український фахівець Вадим Шахрайчук став новим головним тренером новокузнецького "Металурга", що виступає в Континентальній хокейній лізі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Контракт з 42-річним фахівцем підписаний до 30 квітня 2018 року з можливістю продовження ще на 1 сезон.
На посту головного тренера "Металургу" В.Шахрайчук змінив Сергія Бердникова.
Відзначимо, що раніше В.Шахрайчук тренував київський клуб "Дженералз" (2012-2017 роки), який привів до срібних медалей чемпіонату України в сезоні 2015/16.
Примітно, що "Металург" закінчив регулярний чемпіонат КХЛ сезону 2016/17 на останньому місці Східної конференції, набравши найменшу кількість очок в лізі (40).
Повідомляється, що професійну ігрову кар'єру В.Шахрайчук завершив у сезоні 2012/13. На рівні найсильнішої хокейної ліги Росії, в тому числі і в КХЛ, нападник провів 737 матчів. Виступав за київський "Сокіл", "Ак Барс", "Локомотив", "Авангард", московське "Динамо", "Спартак", ХК "МВС", "Трактор", магнітогорський "Металург", нижегородське "Торпедо". Набрав 254 (124 + 130) очки за результативністю.
Окрім того українець є дворазовим чемпіоном Росії. Золоті медалі завоював в 2002 і 2005 роках, в складах ярославського "Локомотива" і московського "Динамо" відповідно. Разом з "Динамо" в 2006 році став володарем Кубка чемпіонів. Також тричі ставав срібним призером трьох різних чемпіонатів - в 1999 році в Німеччині ("Нюрнберг Айс Тайгерс"), в 2001 в Росії ("Авангард"), в 2013 на Україні ("Компаньйон").
Додамо також, В.Шахрайчук має великий досвід виступу на міжнародній арені у складі збірної України. Брав участь в 8 чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 2002.
Як повідомляв УНН, у Києві презентували логотип і талісман Чемпіонату світу з хокею.